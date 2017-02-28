Selçuklu’ya İki Tesis Daha

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sille Şubası Mahallesine kazandırılacak 12 derslik okul ve Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüs alanına...

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sille Şubası Mahallesine kazandırılacak 12 derslik okul ve Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüs alanına yapılacak hasta konuk evi için protokol imzalandı.

Selçuklu Belediyesi daha önce gerçekleştirdiği örnek projelerle ilçenin sağlık ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılarken Türkiye'de birçok belediyeye de ilham kaynağı oldu. Sille Subaşı Mahallesi'ne kazandırılacak 12 derslikli okul binası ve Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsüne kazandırılacak hasta konukevi protokolü imzalandı. Konya Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve hayırsever işadamı Nurullah Ercan katıldı.

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsüne kazandırılacak hasta konukevi, 48 oda 98 yatak kapasiteli olacak. Maddi durumu iyi olmayan, ayakta ya da yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının konaklaması ve ihtiyaçlarını gidermesi için kullanılacak.

Sille Subaşı Mahallesine kazandırılacak 12 derslikli okul, Sille'de önemli bir ihtiyaca karşılayacak. Sille Koruma Amaçlı İmar Planına göre Sille antik mimari dokusunu bozmayacak şekilde inşa edilecek okula, Meliha Ercan İlköğretim Okulu ismi verilecek.

Vali Canbolat hayırsevere teşekkür etti

"Hayırsever İş adamı Nurullah Ercan Bey'in Konya'mıza katacağı hayırlı bir yatırımlarımın imzalanacak protokolünde bir araya gelmiş bulunuyoruz" diyen Konya Valisi Yakup Canbolat, "Bugün iki tane önemli projenin protokolünü burada imzalayacağız. Bunlardan bir tanesi Meliha Ercan Hasta Konuk Evi ki bu konuk evi Selçuk Üniversitesi Kampüs alanında yapılacak. İkinci olarak da Sille'deki okulumuzun tekrar yapılması ile ilgili protokol imzalayacağız. 4+4+4 eğitim sistemine geçtikten sonra ilimizde epeyce bir derslik açığımız mevcut. Bu noktada hayırseverlerimizin de Konya'da eğitim kampanyasına ve bu tür hayır hizmetlerine katılmalarını bekliyoruz. Nurullah Bey'e bu güzel hayır hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Buna vesile olan Selçuk Üniversitesi Rektörümüze ve Selçuklu Belediye Başkanımıza da müteşekkiriz. Hayırlara vesile olsun inşallah" dedi.

"Hasta konuk evi önemli bir ihtiyacı giderecek"

"Böyle bir hayırlı işe öncülük ettikleri için Sayın Valimize, Sayın Selçuklu Belediye Başkanımıza ve Hayırsever Nurullah Bey'e teşekkür ediyorum" diyen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Malumunuz Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüs alanı içinde yer aldığı için bölgenin de sağlık güvencesi durumunda ve şehirden ve şehir dışından çok sayıda hastaya tedavi sunuyor. Bu bağlamda hasta yakınlarının konaklaması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için yeterli tesis ve altyapı bulunmamakta. Ercan Ailesi tarafından yaptırılacak Hasta Konuk Evi böyle bir ihtiyacı giderecek" ifadelerini kullandı.

"Anılarımız eserlerle yaşatılacak"

Annesini yaklaşık 1,5 ay önce kaybettiğini dile getiren Hayırsever İş Adamı Nurullah Ercan, "Onun adının yaşatılması için Sayın Valimize müracaat ettik. Onlarda bize böyle bir imkan gösterdiler. Bunlardan bir tanesi üniversiteye konuk evi yapmak. Yine Sayın Belediye Başkanımız Sille bölgesinde bir ilkokul yapmak onun dışında yine Sille Bölgesinde bir yaşlı bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapmayı bize salık verdiler. İnşallah biz de buna talip olduk. İnşallah bunları hayırlısıyla yapar ve anılarımızı böylece yaşatırız" şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Nurullah Bey bu toprakların insanı. Ağırlıklı olarak Konya dışında çalışıyor ama memleketini unutmamış. Geçtiğimiz aylarda vefat eden Meliha Ercan Hanımefendiye de bu vesile ile Allahtan rahmet diliyorum, ismi inşallah bu hayırlı hizmetlerde anılacak. Üniversitemizdeki hasta konukevi çok önemli bir açığı kapatacak. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz restorasyonlarla ayağa kaldırdığımız Sille'de okul binamız Sille'ye yakışmayan bir görüntüdeydi. Orası da hem Meliha Teyzemizin adını yaşatacak hem de çocukların içerisinde koşuşturduğu Sille dokusuna uygun güzel bir okul olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.