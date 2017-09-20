Selçuk’ta Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi bünyesinde Yoğun Bakım Ünitesi ve Tüberküloz İzolasyon Odası açıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi bünyesinde Yoğun Bakım Ünitesi ve Tüberküloz İzolasyon Odası açıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz yaptığı açıklamada, Göğüs Hastalıkları Servisinde açılan 3. Seviye Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi hakkında bilgi verdi. Ünitenin 200 metrekare alan üzerine kurulduğunu ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, "Ünite içinde 7 adet yoğun bakım yatağı, 1 adet temas izolasyon odası ve tüberküloz odası bulunuyor. Göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitelerindeki havalandırma sistemi, kuruldukları ortamdaki havanın optimum sıcaklık ve neme sahip olmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Ünitemizde; hastane binasında bazı özellikli alanlarda söz konusu olduğu gibi, personelin ve hastaların sağlığını koruyacak özellikte bir hava akımı (ortam basıncı, hava akımının yönü, filtre etkinliği gibi parametrelerin kontrolü) sağlanmasının gerekliliği göz önünde bulundurularak dizayn edilmiştir. Ayrıca pozitif basınçlı oda (koruyucu ortam) ve negatif basınçlı izolasyon odası bulundurma özelliklerine de sahiptir. Bu özelliklerle hastaların ve sağlık personelinin hava yoluyla bulaşan patojenlere maruz kalma riskinin minimuma indirilmesi hedeflenmiştir. İhtiyaç duyulan havalandırma sistemlerinde bulunması gereken özellikler düşünülerek ve Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü şartlar da göz önünde tutularak tasarlanmıştır. Konuyla ilgili tüm validasyon testleri yapılmış ve testlerden geçmiştir" dedi.

Negatif Basınçlı Tüberküloz İzolasyon Odası

Doç. Dr. Yılmaz, 3. Seviye Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'de bulunan Negatif Basınçlı Tüberküloz İzolasyon Odası hakkında ise, "Hava yoluyla bulaşan çeşitli enfeksiyonları taşıyan hastalarımız için negatif basınçlı odamız dizayn edildi. Hastanın bulunduğu bölüm "kirli alan" olarak kabul edilecek şekilde hasta odasının, oda dışındaki alanlara oranla negatif basınçta tutulması gerekir. Bundan sonra hizmet vermeye başlayacak olan Negatif Basınçlı Tüberküloz İzolasyon Odamızdaki havalandırma sistemi, 0,3 büyüklüğündeki partikülleri filtre edebilen HEPA (High efficiency particulate air filtration) filtreler bulunacak şekilde yapılmıştır. Oda havasının yüzde 100 taze hava olarak devam etmesi hedeflenmiştir. Oda hava emiş sisteminde, emiş atış noktasında önce bekçi filtre sistemi (h13) yapılmıştır. Emiş noktasıyla oda içinde doğabilecek riskleri gidermek için; emiş yapılmadan önceki en son noktada ultraviyole sistemi kullanılmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü standartlara göre revize edilmiştir. Böylelikle hem oda içindeki basil yükü azaltılmış, hem de kirli havanın hastanenin diğer bölümlerine yayılmasının önüne geçilmiştir. Bu sistem, saatte en az 12 kez hava değişimi sağlanacak şekilde yapılmıştır. Klima santrali DİN 1946/4 standartlarına göre hijyen tip klima santrali ve ekipmanlarıyla yapılmıştır.

Rektör Pof. Dr. Şahin'e teşekkür

Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in, hekim bilinciyle sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte olduğunu belirterek, "Bu alandaki tüm yenilikleri kendisinin de öğretim üyesi olduğu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kazandırmak için gayret gösteriyor. Bizler de Rektörümüzün desteğiyle bölgenin sağlık anlayışına yön veren bir hastane olmaya çalışıyor ve bunun için hizmet veriyoruz" dedi.