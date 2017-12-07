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Selçuk’ta ‘Harflerin Dili’ Sergisi Açıldı

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Selçuk’ta ‘Harflerin Dili’ Sergisi Açıldı
Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından, Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Mevlana,...

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından, Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Mevlana, Mevlevilik ve Mesnevi ile ilgili yazma eserlerin tablolarından oluşan "Harflerin Dili" isimli sergi açıldı. Sergi, 17 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin başladığını belirterek, "Bu program çerçevesinde Konya'da 10 gün boyunca çeşitli alanlarda ve çok sayıda etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinliklerden 6'sının ev sahipliğini ve organizasyonunu Selçuk Üniversitesi olarak biz gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan biri de "Harflerin Dili" isimli sergidir. Bu sergide, Mevlana'nın el yazması olan 6 eserinden alıntılar bulunmaktadır. Bu eserlerde işlenen temalar, düşünceler, bu eserlerin süslenmesi, ciltlemesiyle ilgili ortaya konulan sanat bu etkinlikte sergilenmektedir. Tabii gönle hitap eden bir çalışmadır. Kültürümüzün en önemli kaynaklarından birisidir. Ben bu konuda enstitü müdürümüze ve enstitü çalışanlarımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten Mevlana'nın engin ufkunu, derin kültür hazinesini bu sergiden görmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, "Harflerin Dili" sergisinin 17 Aralık'a kadar süreceğini ve yaklaşık 60 eserin bulunduğunu belirterek, "Mevlana, Mevlevilik ve Mevlana'nın eserleriyle ilgili yapılan çalışmalar, yine Mevlana'nın hayatıyla ilgili yapılan eserler, Osmanlı Türkçesi ve Farsça hazırlanmış olan eserlerin cilt kapakları, ilk sayfa görselleri ve Mevlana'nın diğer eserleri hakkındaki bilgileri içeren sergimiz ilgililerin beğenisine sunuldu. Bu serginin açılma amacı ise biz Müslüman Türk dünyası olarak insanların gönlüne, kalbine ve ruhuna hitap edecek şeylerin resmini çizmişiz, yazısını yazmışız. Diğer medeniyetlerde gördüğünüz gibi taşa yapılan resimler, genelde ya savaş figürleridir ya hayvan avcılığı figürleridir. Türk toplumunda elbette avcılık önemli bir yer tutuyor. Bununla ilgili resimler çok azdır. Yani biz yaşatmaktan yanayız, öldürmekten yana değiliz. Onun için, yaşamak için de ruh gerekir. Ruhun beslenmesi gerekir. Ruhu besleyecek olan Hazreti Mevlana'nın Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden esinlenerek oluşturduğu eserlerinin burada sadece kapağının ve yüzünün yansımasının ilgililere sunarak, herkesin kafasında, gönlünde ve gözünde bir pencere açmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü binasında gerçekleşen açılışa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Serdar Öğe, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, öğretim üyeleri ve enstitü yüksek lisans öğrencileri katıldı.

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