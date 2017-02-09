Selçuk’ta Zehir Tacirlerine Darbe: 5 Gözaltı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, uyuşturucu satıcıların yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, uyuşturucu satıcıların yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Büro Amirleri ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı ile ilgili ilçede geniş çaplı bir operasyon yaptı. 7 ayrı ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, S.K., Z.S., F.T., M.B. ve M.T. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde düzenekleri, bir miktar kristal uyuşturucu maddesi ve bir miktar içime hazır esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Selçuk Adliyesine sevk edilen şahıslardan M.B ve M.T ise serbest bırakılırken, diğer şahıslaırn işlemleri sürüyor.