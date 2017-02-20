Selçuk’un "Belleği" Dolup Taştı

2016 yılını dolu dolu geçiren Selçuk Efes Kent Belleği, eğitsel ve bilimsel toplantıların, öğrenci ziyaretlerinin, şiir dinletilerinin, oyuncak ve resim...

2016 yılını dolu dolu geçiren Selçuk Efes Kent Belleği, eğitsel ve bilimsel toplantıların, öğrenci ziyaretlerinin, şiir dinletilerinin, oyuncak ve resim sergilerinin de adresi oldu. Selçuk Efes Kent Belleği, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin yanı sıra aralarında sekiz farklı üniversite öğrencisinin de bulunduğu 9 bin 689 ziyaretçiyi ağırladı. Belleğin ziyaretçi sayısında 2015 yılına göre yüzde 50 oranında artış kaydedildi.

Selçuk Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Kırkyama Kursuna katılan kadınlar ve öğrenciler tarafından düzenlenen pek çok serginin de adresi olan Selçuk Efes Kent Belleğinin kentin hafızası olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, "Bu hafızaya sahip çıkmak ve onu geliştirmek hemşehrilik bilincinden kaynaklanan görevimizdir. 2016 yılı da Selçuk Efes Kent Belleğimizde birbirinden anlamlı etkinlikler gerçekleşti. Kadınlarımız, çocuklarımız burada çeşitli sergiler açtılar. Bu etkinliklere Selçuk'un yanı sıra, çevre ilçe ve illerden gelen pek çok kişi de dahil oldu. Bunun yanı sıra belleğimizin ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında arttı. Bu da ilçemiz adına bizi çok mutlu etti. Amacımız Selçukumuzu sanat ve spor alanlarında da hak ettiği noktaya taşımaktır" dedi.

Gelenekten geleceğe

Selçuk'un yüzlerce yıl öncesine uzanan tarihinin kayıt altına alındığı Selçuk Efes Kent Belleğinde 2016 yılı da birbirinden renkli kültür ve sanat etkinlikleriyle geçti. Selçuk Efes Kent Belleğinde yıl içerisinde düzenlenen ve başta çocuklar olmak üzere yetişkinlerin dahi ilgisini çeken Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Sergisi ile geçmişte kalan sokak oyunları ve oyuncaklar günümüz çocuklarına tanıtıldı. Uluslararası Leylek ve Doğal Yaşam Festivali kapsamında düzenlenen sergide çocuklar tahta, tel, bez gibi malzemelerden yapılan kukla, bebek, arabalar, abaküs, tren, misket gibi oyuncaklarla tanışma fırsatı buldu. Bunun yanı sıra çocukların çember çevirme, ip, top oynama sokak oyunlarıyla da tanıştığı sergi, 2016 yılında Selçuk Efes Kent Belleğinin en çok ziyaret edilen etkinleri arasında yer aldı.

Anlamlı jest

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Selçuk Efes Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Sempozyumu öncesinde akademisyenler yine Selçuk Efes Kent Belleğinde bir araya gelerek bu önemli sempozyum öncesinde fikir alış verişinde bulundu. Selçuk Efes Kent Belleği birbirinden önemli sergi ve etkinliklerin yanı sıra bu yıl anlamlı bir jeste de ev sahipliği yaptı. Aykut Sani Ünver, yapımı iki yıl süren Çamlık tren maketini Selçuk Efes Kent Belleğine hediye etti. 1/87 ölçeğiyle yapılan, 12 volt elektrik sistemiyle çalışan ve istasyon çevresinde yer alan figürlerin gerçeğini aratmayacak şekilde konumlandığı maket geçen ekim ayında Selçuk Efes Kent Belleğinde yerini aldı. Selçuk Efes Kent Belleği hafta içi 08.30-17.30; cumartesi günü ise 10.00-17.30 saatleri arasında ziyarete açık.