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Selçuk’un Lezzeti Dünya Mutfağında

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Selçuk’un Lezzeti Dünya Mutfağında
Selçuk'un yöresel mutfak çeşitliliği, ilçenin ünlü aşçıları tarafından 22-25 Şubat tarihleri arasında Efes Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek...

Selçuk'un yöresel mutfak çeşitliliği, ilçenin ünlü aşçıları tarafından 22-25 Şubat tarihleri arasında Efes Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan ve sektör profesyonellerinin yer aldığı Aegean Hosttech Fair Platform 2017'de tanıtılacak.

Selçuk mutfağı, 22-25 Şubat tarihleri arasında Efes Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek Aegean Hosttech Fair Platform 2017'de tanıtılacak. İlk gün, kuzu etli şevket-i bostan ve içerisinde çeşitli Ege otlarının bulunduğu Selçuk'un meşhur gözlemesi, Gastronomi Fuarında yerini alacak. Şeflerin hazırlayacağı ikinci günün menüsü ise kuzu etli enginar ve incir tatlısı. Selçuk Belediyesi katkılarıyla lezzet mutfağını ise Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Uğur Apak ile birlikte Selçuklu ünlü aşçılar Aydın Sürer, Zeynep Tankaş ve Selçuk Kaya hazırlayacak. Çarşamba günü başlayacak olan fuar, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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