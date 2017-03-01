Selde Zarar Gören Bina Belediye Ekiplerince Yıkıldı

Mersin'de sahipleri tarafından kullanılmayan ve 2016 yılı Aralık ayındaki sel felaketinde hasar gören 2 katlı bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Mersin'de sahipleri tarafından kullanılmayan ve 2016 yılı Aralık ayındaki sel felaketinde hasar gören 2 katlı bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent estetiği ve siluetine olumsuz yönde etki eden, kullanım ömrünü tamamlamış ve metruk hale dönüşmüş olan binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğünün saha tespitleri ve Belediye Encümeninin kararı doğrultusunda harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçe Mahallesi 4616 Sokakta bulunan 2 katlı meskenin yıkım çalışmalarına başladı. Sahipleri tarafından bir süredir kullanılmayan 2 katlı mesken ve avlusundaki tek katlı yapı, geçtiğimiz yıl aralık ayında yoğun yağışlar ve sel felaketinden kısa bir süre sonra kısmi olarak çökmüştü. Sokağı kullanan mahalle sakinleri ve vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan bina, Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Aktaş'ın talimatı ve Fen İşleri Müdürlüğünün dikkatli ve titiz çalışmaları neticesinde kontrollü bir biçimde yıkıldı. Oldukça dar olan sokak, polis ve belediye zabıtasından oluşan kolluk güçlerince araç ve yaya giriş çıkışına kapatıldı. Bitişik nizam yapılmış olan komşu bina sakinleri de yıkım esnasında kendi binalarında oluşabilecek risklere karşı geçici olarak tahliye edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından, iş makineleri yardımıyla her iki bina da kontrollü bir biçimde yıkıldı. Yıkım sonrası yola savrulan moloz ve inşaat artıkları, daha sonra kaldırılmak üzere bina enkazına doğru temizlendi.

"Çok sayıda metruk yapı sırada bekliyor"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, kent estetiğini bozan ve çeşitli sosyal riskleri de barındıran bu tür metruk yapıların yıkımına devam edeceklerini vurguladı. Mersin'in en eski yerleşim birimlerinin barındırması nedeniyle Akdeniz ilçesinde çok sayıda metruk yapının sırada beklediğini dile getiren Aktaş, "Belirlediğimiz program çerçevesinde bu yapıların yıkım çalışmalarını tamamlayacağız. Tamamına yakını özel mülkiyete konu olan bu yapıların metruk durumlarının tespiti, sahiplerine yıkımın tebliği, bununla ilgili mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemlerin zaman alması nedeniyle mümkün olan en kısa sürede yıkım çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Daha önceden tespitini yaptığımız ve işlemleri devam eden metruk yapılar içerisinde, can ve mal güvenliği açısından yüksek risk barındıranlara öncelik tanıyoruz. Bu yapılar, aynı zamanda madde bağımlıları tarafından da zaman zaman mesken tutulmaktadır. Bunun gibi sosyal riskleri de barındıran metruk yapılar, bulundukları çevrede de bu yönüyle tedirginlik

yaratmaktadır. Bu nedenle gerek teknik ve gerekse saha ekiplerimiz azami ölçüde gayret göstermektedir. Yıkım çalışmalarımız, artan bir ivmeyle devam edecektir" dedi.