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Selehaddin Aydoğdu’nun Kızı Dünya Evine Girdi

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Selehaddin Aydoğdu’nun Kızı Dünya Evine Girdi
Türkiye Futbol Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu üyesi Selehaddin Aydoğdu'nun kızı Özlem Aydoğdu, İbrahim Halil Özbay ile dünya evine girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu üyesi Selehaddin Aydoğdu'nun kızı Özlem Aydoğdu, İbrahim Halil Özbay ile dünya evine girdi. Çiftin nikahına spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu üyesi, Adana Demirspor eski Başkanı Selehaddin Aydoğdu'nun kızı Özlem Aydoğdu, özel bir şirkette Marmara Bölge Müdürü olan İbrahim Halil Özbay ile dünya evine girdi.

Çiftin nikahına Nihat Özdemir, Adnan Polat, Yılmaz Vural, Samet Aybaba, Bülent Korkmaz, Ogün Temizkanoğlu, Uğur Boral, Abdulkerim Durmaz, Tayfur Havutçu gibi spor camiasının önde gelen isimleri ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Davetlileri Selehaddin Aydoğdu, eşi Fadile Aydoğdu, dünürleri Fisun Şüküroğlu ve Mehmet Özbay ile birlikte salonun girişinde karşıladı.

Tek kızını evlendirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Selehaddin Aydoğdu, "Sağ olsunlar dostlar bizleri bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadı. Düğüne katılan katılamayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Muhabirin hangi takımı tutuyorsunuz sorusuna "Galatasaray" cevabını veren damat İbrahim Halil Özbay, ama Adana Demirspor'u da tutuyorum demesi herkesi gülümsetti. Gelin Özlem Aydoğdu kendisini mutlu gününde yalnız bırakmayan ailesi ve davetlilere teşekkür etti.

Alkışlar arasında salona gelen Özlem-İbrahim çiftinin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıyarken şahitlikleri eski Bakan Nimet Baş, eski Milletvekili Süleyman Bölünmez ve Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından aile cüzdanı Bakan Baş tarafından gelin Özlem Aydoğdu'ya verildi.

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