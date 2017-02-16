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Selendi Ak Parti’den Mhp Teşkilatına Ziyaret

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Selendi Ak Parti’den Mhp Teşkilatına Ziyaret
AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Muharrem Sezer, yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik Kolları Başkanı Barış Karagöz, MHP Selendi ilçe Başkanlığına atanan Niyazi Atalay ve yönetim kuruluna "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. MHP İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette AK Parti ilçe Başkanı Muharrem Sezer ve MHP İlçe Başkanı Niyazi Atalay 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa referandumunu görüştü. Ülke olarak ciddi bir sürece girdiklerini söyleyen AK Partili Sezer, "Bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlı Hükümet sistemi için yapılacak olan halk oylamasında MHP Selendi teşkilatıyla birlikte hareket ederek Selendi'de yüksek oranda "Evet" oyu çıkması için çalışacağız" dedi. MHP Selendi İlçe Başkanı Niyazi Atalay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli referandum süreci ile ilgili net tavrını gösterdi. Bizde onun çizgisi doğrultusunda çalışacağız" diye konuştu.

Selendi Ak Parti’den Mhp Teşkilatına Ziyaret

Selendi Ak Parti’den Mhp Teşkilatına Ziyaret

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