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Selendi Belediye Spor Lideri Salladı Ama Yıkamadı.

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Selendi Belediye Spor Lideri Salladı Ama Yıkamadı.
Manisa 1. Amatör Küme C Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor bugün konuk ettiği grubun lideri Kula Ülkü Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Manisa 1. Amatör Küme C Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor bugün konuk ettiği grubun lideri Kula Ülkü Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Sezon Başında birçok transfer etmesine rağmen kötü sonuçlar alan Selendi Belediyespor grubun lideri Kula Ülküspor'u 3 Eylül Stadında ağırladı. Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile tribünleri hınca hınç dolduran taraftarının desteği ile sahaya çıkan Selendi Belediyespor rakibi ile 2-2 beraber kalarak puanını 13 yaptı. Cemalettin Gündoğdular, İzzet Özeren ve Hakkı Er hakem üçlüsünün yönettiği müsabaka da henüz 5. Dakika da Kula takımı Veysel ile golü bularak 0-1 öne geçti. Oyunu rakip sahaya yıkan Selendi Belediyespor 30 dakikada aradığı golü İbrahim ile buldu. Bu dakikada ceza sahası içinde Mert'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı kaleci Ahmet Çeldi dönen topu tamamlayan İbrahim skora denge getirdi 1-1. İlk yarının son dakikasında İbrahim orta sahadan kaptığı top ile rakiplerini geçip kaleci ile karşı karşıya gelerek kalecinin sağından vurduğu top önce yan kale direğine çarpıp ardından ağlara gitmesiyle ev sahibi takımı 2-1 öne geçirdi. İkinci yarının 70 dakikası oynanırken Selendi Belediyespor'un ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı topu ağlara yollayan Kadir takımının beraberlik golünü attı 2-2. Maç bu skorla biterken daha önceden sarı kartı bulunan Kula Ülkü sporun 2 numarası olan Sinan 85 dakika da rakibine sert girmesiyle hakemden 2. Sarı kartı görüp kırmızı kart ile oyundan atıldı. Maç 2-2 biterek lider olan Kula Ülküspor Selendi'de 2 puan bıraktı. Kula Ülküspor puanını 20 yaparken Selendi Belediyespor 13 puana çıktı.

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