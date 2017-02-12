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Selendi Esnaf Kefalette Mali Genel Kurul Heyecanı

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Selendi Esnaf Kefalette Mali Genel Kurul Heyecanı
Selendi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Olağan Mali Genel Kurulu, Belediye Saray Düğün Salonunda yapıldı.

Selendi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Olağan Mali Genel Kurulu, Belediye Saray Düğün Salonunda yapıldı.

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurul toplantısına AK Parti Selendi ilçe Başkanı Muharrem Sezer, CHP İlçe Başkanı Adem Korkmaz, MHP İlçe Başkanı Niyazi Atalay, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Selendi İlçe Başkanı Mehmet Çimen, Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şükrü Filik, Belediye Meclis Üyesi Ferudun Akın, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Yunus Kaya, çevre ilçelerin kooperatif ile oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile ortaklar katıldı.

150 Kooperatif ortağının katılıp çoğunluğun sağlanmasının ardından Genel Kurulun Divan Başkanlığını Alaşehir Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı ve Manisa Bölge Başkan yardımcısı Halil Gündüz Karaoğlan yaptı. Divan seçiminden sonra saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Faaliyet raporlarını okunmasının ardından yapılan oylamada faaliyet raporları oy birliği ile kabul edildi.

Genel kurulda 2017 yılı tahmini bütçesi 498 bin 500 TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Seçimlerden sonra ortaklarına teşekkür konuşması yapan Selendi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, ortaklara teşekkür ederek, "Bugün genel kurulumuzu yaptık alnımızın akıyla çıktık" dedi.

Genel kurul seçimlerine katılan ortaklara ve misafirlere nohutlu, tavuklu pilav, ayran ve köy ekmeği ikram edildi.

Selendi Esnaf Kefalette Mali Genel Kurul Heyecanı

Selendi Esnaf Kefalette Mali Genel Kurul Heyecanı

Selendi Esnaf Kefalette Mali Genel Kurul Heyecanı

Selendi Esnaf Kefalette Mali Genel Kurul Heyecanı

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