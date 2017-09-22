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Selendi’de İlköğretim Haftası Kutandı

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Selendi’de İlköğretim Haftası Kutandı
Pazartesi günü başlayan 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk etkinliği olan İlköğretim Haftası Manisa'nın Selendi ilçesinde bugün gerçekleştirilen...

Pazartesi günü başlayan 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk etkinliği olan İlköğretim Haftası Manisa'nın Selendi ilçesinde bugün gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

Selendi'deki İlköğretim Haftası kutlamaları Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Heykeline İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Alakoyun'un çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumun ardından kutlamalar Atatürk İlkokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Alakoyun, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yüklediği gelecek nesiller yetiştirme sorumluluğu çok büyük bir güvenin ifadesidir. Çocukları anlamak sıkı bir iletişim kurmak onları geleceğe hazırlamak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Amacımız bilgi aktarmak değil bilgiye ulaştırmanın yollarını araştıran, bulabilen, bilgiyi paylaşabilen teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen dinamik, özgüvenli bir nesil yetiştirmek olmalıdır." diyerek 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin şiirlerini okumasının ardından öğrencilerin hazırladığı erik dalı gösterileri ile program devam etti. 3. sınıf öğrencilerinin Kafkas dansı gösterileri sonrası Eymen Özbaba isimli öğrencinin saz dinletisi törene katılanların kulaklarının pasını sildi.

Programa Selendi Belediye Başkan vekili Ahmet Akşehirli, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akçakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Alakoyun, Şube Müdürü Ahmet Ataşman, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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