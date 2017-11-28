Selendi’deki Şüpheli Mezar Boş Çıktı

Manisa'nın Selendi ilçesinde şüphe üzerine açılan mezar boş çıktı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde şüphe üzerine açılan mezar boş çıktı. Çobanlar tarafından bulunan yeni kazılmış ve üzeri örtülmüş toprak yığınını kazan jandarma ekipleri herhangi bir bulguya rastlamadı.

Yaklaşık 1,5 ay önce ilçeye bağlı Karaselendi Mahallesi'nde ölen kimsenin olmamasına rağmen mezarlıkta yeni kazılmış ve ardından örtülmüş mezar bulan çobanlar durumu mahalle muhtarı Beytullah Özcan'a anlattı. İsimsiz ve mezar şeklinde bulunan toprak yığınından şüphelenen Özcan, jandarma ekiplerine durumu aktardı. Toprak yığını bugün Selendi Cumhuriyet Savcılığınca bomba arama köpeğinin de eşliğinde jandarma ve mezarlık personeli tarafından kazıldı. Kazı çalışması sırasında olay yerinde doktor ve mezarlık personeli de hazır bulundu. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından açılan toprak yığının altında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yaklaşık 1,5 aydır ilçe gündemini de meşgul eden toprak yığınının boş çıkması vatandaşlara derin nefes aldırdı. Kazı sonrası konuşan mahalle muhtarı Beytullah Özcan, "Yaklaşık 1,5 ay önce çobanlar tarafından görülen toprak yığıntısı bugün cumhuriyet savcılığının talimatı ile açmış bulunduk fakat herhangi bir şüpheli bir şey çıkmadı olay bundan ibaret" dedi.