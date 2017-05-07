  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Selendililer Yağmur Duasına Çıktı

» »
Selendililer Yağmur Duasına Çıktı
Manisa'nın Selendi ilçesinde kurak geçen kış sezonun ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde kurak geçen kış sezonun ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Tavak Mahallesindeki meydanda yapılan yağmur duasına, Selendi İlçe Müftüsü Ramazan Arba, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Sezer, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yağmur duası Selendi İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından yapılırken, vatandaşlar kıbleye dönerek dua için ellerini semaya açtı. Duanın ardından köy meydanında kurulan masalarda vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Tavak Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökmen, "Yağmurun yağması ve bereketin çok olması için ellerimizi hep birlikte semaya açtık. Allah bol ürün ve kazanç versin tüm çiftçilerimize, mahalle halkımıza verdiği maddi manevi destekten dolayı katılımcılara da etkinliğimize katıldıkları için teşekkür ederim" dedi.

Selendililer Yağmur Duasına Çıktı

Selendililer Yağmur Duasına Çıktı

Selendililer Yağmur Duasına Çıktı

Selendililer Yağmur Duasına Çıktı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hıdrellez Şenliklerine 20 Bin Kişi Katıldı07 Mayıs 2017 Pazar 20:13
  • Salihli’de Hıdrellez Coşkusu07 Mayıs 2017 Pazar 20:08
  • Ufka Yolculuk 5. Bilgi Ve Kültür Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu07 Mayıs 2017 Pazar 20:08
  • İlkadım’da Malazgirt’ten Dumlupınar’a Şiir Ve Türkü Gecesi07 Mayıs 2017 Pazar 19:53
  • Reşadiye Kelkit Futbol Turnuvası’nın Şampiyonu Belli Oldu07 Mayıs 2017 Pazar 19:48
  • Ak Parti Muğla İl Başkanı Mete’den Önemli Mesajlar;07 Mayıs 2017 Pazar 19:28
  • Sp Van Gençlik Kollarının Nisan Ayı Divan Toplantısı Yapıldı07 Mayıs 2017 Pazar 19:13
  • Halil Tatlıgül Hoca Vefatının 27.yılında Dualarla Anıldı07 Mayıs 2017 Pazar 19:08
  • Taşköprü’de Hıdırellez Şenlikleri Düzenlendi07 Mayıs 2017 Pazar 18:58
  • Taşköprü’de Evliyalar Haftası Coşkuyla Kutlandı07 Mayıs 2017 Pazar 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti