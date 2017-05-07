Selendililer Yağmur Duasına Çıktı

Manisa'nın Selendi ilçesinde kurak geçen kış sezonun ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde kurak geçen kış sezonun ardından vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Tavak Mahallesindeki meydanda yapılan yağmur duasına, Selendi İlçe Müftüsü Ramazan Arba, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Sezer, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yağmur duası Selendi İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından yapılırken, vatandaşlar kıbleye dönerek dua için ellerini semaya açtı. Duanın ardından köy meydanında kurulan masalarda vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Tavak Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökmen, "Yağmurun yağması ve bereketin çok olması için ellerimizi hep birlikte semaya açtık. Allah bol ürün ve kazanç versin tüm çiftçilerimize, mahalle halkımıza verdiği maddi manevi destekten dolayı katılımcılara da etkinliğimize katıldıkları için teşekkür ederim" dedi.