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Selfyfest’17, Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerini Müzik Ve Eğlence İle Buluşturacak

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Selfyfest’17, Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerini Müzik Ve Eğlence İle Buluşturacak
Türk Telekom'un gençlik markası Selfy'nin, üniversite kampüslerine taşıdığı eğlenceli festivali Selfyfest'17, 30 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi'nde olacak.

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy'nin, üniversite kampüslerine taşıdığı eğlenceli festivali Selfyfest'17, 30 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi'nde olacak. Selfy Gamezone'da öğrenciler birbirinden heyecanlı ve eğlenceli pek çok yarışma ve oyunla doyasıya eğlenirken; Selfy Sahne'de ise Sufle, Öğrenci Lokali Çadırı sahnesinde vereceği konserle eğlenceyi doruğa çıkaracak.

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, üniversite kampüslerine taşıdığı eğlenceli festivali Selfyfest'17 kapsamında, 30 Kasım Salı günü Akdeniz Üniversitesi'nde gençleri gün boyu eğlence ve müzikle buluşturacak. Selfyfest'17 kapsamında saat 10.30-18.00 saatleri arasında kurulacak olan Selfy Gamezone'da birbirinden heyecanlı ve eğlenceli pek çok yarışma ve oyunla gençler doyasıya eğlenecek. Yarışmalar sonunda ise öğrencilere birbirinden renkli hediyeler verilecek.

Öğrenciler Selfy Gamezone'da Tivibu Spor spikeri Yusuf Kenan Çalık ve eski milli forvet ve Villarreal altyapı teknik direktörü Nihat Kahveci ile futbol konusunda sohbet edebilecek. Öğrenciler aynı zamanda yakından takip ettikleri YouTube fenomenleri Burak Güngör ve Şeyda ile de bir araya gelme fırsatı bulup, merak ettikleri soruları sorabilecekler. Selfy Sahne'sinde ise müzik grubu Sufle gençlerle bir araya gelerek eğlenceyi doruğa çıkaracak.

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