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Selim Kaymakamı Keklik, Halk Toplantılarına Devam Ediyor

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Selim Kaymakamı Keklik, Halk Toplantılarına Devam Ediyor
Selim kaymakamı Mehmet Keklik, halk toplantılarına devam ediyor. Kaymakam Keklik, Yalnızçam köyünden vatandaşlarla bir araya geldi.

Selim kaymakamı Mehmet Keklik, halk toplantılarına devam ediyor. Kaymakam Keklik, Yalnızçam köyünden vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve başladığı günden itibaren her ay düzenli bir şekilde yapılan halk toplantısının bu sefer ki adresi Yalnızçam köyü oldu. Yalnızçam köyünde köylülerle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Keklik, köylülerin talep ve önerilerini dinledi.

Köylerde halkla bir araya düzenli bir şekilde geleceklerini ifade eden Kaymakam Mehmet Keklik, "Toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunulması ve insanımızın hayat şartlarını iyileştirmekle görevli kamu görevlileriyle vatandaşlarımızın bir araya gelmelerini sağlamak. İlçemizin ve köylerimizin gelişimi adına yapılması gereken projeleri değerlendirmek ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek etkin çözümler üretmek" dedi.

Toplantılarda gündeme getirilen konuların takipçisi olacağına da dikkat çeken kaymakam Keklik, amaçlarının halka daha iyi hizmet sunmak olduğunu belirtti.

Bir süre köylülerle sohbet eden Mehmet Keklik, daha sonra Yalnızçam İlkokulunu ziyaret etti. Keklik burada öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Selim Kaymakamı Mehmet Keklik'e, Yalnızçam köyü toplantısında, eşi Uzman Dr. Ayşana Zehra Keklik, daire amirleri, Yanlızçam Köyü Muhtarı Nizamettin Eksen'de eşlik etti.

Selim Kaymakamı Keklik, Halk Toplantılarına Devam Ediyor

Selim Kaymakamı Keklik, Halk Toplantılarına Devam Ediyor

Selim Kaymakamı Keklik, Halk Toplantılarına Devam Ediyor

Selim Kaymakamı Keklik, Halk Toplantılarına Devam Ediyor

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