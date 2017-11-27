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Selim’de Girişimcilik Eğitimleri Sona Erdi

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Selim’de Girişimcilik Eğitimleri Sona Erdi
Selim'de Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol Botu hattı (BTC) ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini" sına erdi.

Selim'de Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol Botu hattı (BTC) ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini" sına erdi.

Girişimcilik eğitimini tamamlayan 21 kadın ve 38 erkek olmak üzere toplam 59 girişimci sertifikalarını düzenlenen tören ile aldı.

Osman Yıldırım Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Selim belediye Başkanı Coşkun Altun, BTC ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen eğitimi başarı ile tamamlayan girişimcileri tebrik etti.

Başkan Altun, "Bayan girişimcilerin iş hayatına atılmalarının hem aile hem de ülke ekonomisi için çok önemlidir. Ayrıca girişimcilere Selim Belediyesi olarak bundan sonraki aşamalarda her türlü kolaylığı sağlayacağız.Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Altundan sonra söz alan BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya'da, Atatürk Üniversitesi ve BTC işbirliği ile yürütülen projede, Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin önemli bir bileşen olduğunu söyledi.

Kaya, "Kars ve ilçelerinde bugüne kadar çok sayıda kurs açtık.Kursları başarı ile bitiren girişimcilere iş planı hazırlanması için her türlü teknik desteği sağlıyoruz.Bu faaliyetleri önümüzdeki yıl da sürdüreceğiz" diye konuştu.

KOSGEB Kars İl Müdürü Lütfullah Aktaş ise, kalkınmanın en önemli unsurlarından birinin girişimcilik olduğunu vurgulayarak girişimcilik eğitimlerine devam edeceklerini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan 59 girişimciye sertifikaları protokol üyelerince verildi.

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