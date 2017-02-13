Selvili Cadde’ye Viyadüklü Çözüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılında heyelan sebebiyle İntam bloklarıyla birlikte çöken Selvili Cadde'de yaşanan sıkıntıyı viyadükle aşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılında heyelan sebebiyle İntam bloklarıyla birlikte çöken Selvili Cadde'de yaşanan sıkıntıyı viyadükle aşıyor.

2006 yılında heyelanla birlikte istinat duvarları yıkılmış, İntam 95 ve 97 Bloklarıyla birlikte Selvili Caddenin bir kısmı da çökmüştü. İntam bloklarının bulunduğu alanın dönüşümle ilgili çalışmalar sürerken, bölgede inşaat başlamadan yol meselesini çözüme kavuşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Çekirge'yi, Hamzabey ve Muradiye'ye bağlayan Selvili Cadde'nin çöküntü kısmını da viyadükle çözüyor. Toplam 7 milyon TL'ye mal olacak viyadük projesinin temeli, Çekirge İntam bloklarının bulunduğu alanda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, viyadük inşaatının başlamasıyla birlikte yıllardır çözülmesi gereken önemli bir sıkıntının daha ortadan kalkacağını dile getirdi. İntam bloklarının bulunduğu alanın dönüşümü için viyadüğün yapılmasının zorunlu olduğunu dile getiren Altepe, "Bizi en çok üzen hadiselerden biriydi. Çekirge'yi Hamzabey ve Muradiye'ye bağlayan, üstten geçen Selvili Cadde de heyelanda çökmüştü. Bu bölge ile ilgili projelerimizi hazırladık, ihalesini yaptık. Bugün de temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Yol viyadük şeklinde olacak. Mevcut zemine kadar ulaşan 34 metre uzunluğunda 2 metreye 8 metre ebatlarında kuyu temeller üzerine sağlam bir viyadük inşa edilecek. Temel inşaatları bitince, İntam projesinde de inşaat başlayacak. Selvili Cadde geliş gidiş olarak çift şeritli yapılacak. Hem İntam projesi hem de viyadük inşaatı birlikte bitecek. Bölgeye de ayrı bir değer katacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Altepe, son dönemde 63 adet kavşak ve köprü yaptıklarını, toplam 500 binayı yıkarak bulvar açtıklarını belirterek, sadece ulaşım yatırımlarını için sarf ettikleri kaynağın 250 milyon TL'yi bulduğunu ifade etti. Selvili Cadde'nin İntam kısmının da yakın zamanda araç trafiğine açılacağını ve alternatif yollarla bütünleştirileceğini kaydeden Başkan Altepe, "Yakında buradan Sıcaksu mevkiine yapacağımız geçitle bu bölge aynı zamanda Çelebi Mehmet Bulvarı'na bağlanacak. Oradan da Acemler viyadüğüyle Yunuseli'ne geçilip rahatlıkla Mudanya'ya gidilebilecek. Yine buradan aynı şekilde Beşyol mavşağı kullanılarak Yıldırım Samanlı Caddesi'ne ulaşılmış olacak. Mevcut yollar kullanılmadan, Bursa boydan boya kat edilebilecek" şeklinde konuştu.

Konuşmasında İntam bloklarının inşaatıyla ilgili bilgiler de aktaran Başkan Altepe, "Viyadük temeli İntam temeliyle bütünleştirilerek, binalar inşa edilmeye başlanacak. Toplam 78 konut, 7 mağaza, 52 ofis var. Altında da 3 katlı otopark bulunacak. İnşaatın bir kısmı 4 yıldızlı otel olacak" ifadelerini kullandı.

Viyadük temel atma törenine katılan AK Parti Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ise, Çekirge'de uzun yıllar süren bir sıkıntının Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sonucunda son bulacağını ifade etti. Viyadük projesinin bölgedeki sıkıntıların giderilmesi noktasında neşter olacağını kaydeden Aydın, "Şu anda köklü çözüm için başlangıç noktasındayız. Allah bölgede oturanlara ve Bursalılara zeval vermesin" açıklamasında bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da projenin Çekirge bölgesinde ulaşıma ciddi rahatlama getireceğini ifade etti. Bursa'nın çıkmaz caddelerinden birinin daha yapılan yatırımla birlikte çıkar hale geleceğini vurgulayan Dündar, "Bu vesileyle Altepe ile ekibine teşekkür ediyorum. Burada inşa edilecek viyadük bir an önce tamamlansın ve sıkıntı çeken vatandaşlarımızın rahatlamasına vesile olsun. Bunu arzuluyorum" dedi.

Törende söz alan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Altıntaş da geç de olsa mahalledeki bir mezbeleliğin ortadan kalkmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, butona basarak temele ilk harcı attı.