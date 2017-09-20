Sembolik mitingden dev mitinge davet

Borsa önünde sembolik miting yapan Tüm Köy Sen Ordu Şubesi üyeleri, Cumartesi günü yapacakları 'Fındığımız sahip çıkıyoruz-Talan Soyguna Hayır' mitingine davet ederek, "Susmayacağız, hakkımızı arayacağız" dedi

Siyasi parti, sendika, dernek temsilcilerinin de destek verdiği basın açıklamasında Borsa önüne gelişlerinin sembolik olduğunu belirten Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra, "Biz Hükümete sesleniyoruz. Buraya geldik çünkü bıçak kemiği de delmeye başladı. Buraya geldik, çünkü sabrımız kalmadı. Buraya geldik, çünkü emeğimize, ürünümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz; soyguna talana hayır diyoruz" dedi.

FINDIK 15 TL OLMALI

Hükümetin ve Karadeniz bölgesi milletvekillerinin suskun olduğunu vurgulayan Sağra, "Her gün farklı açıklamalarla yalnızca Tarım Bakı Fakıbaba'dan ses çıkıyor. Ses çıkıyor da çıkan sese gülsek mi, kızsak mı bilemiyoruz. Tarım Bakanı hükümet adına üreticilerin gözüne baka baka dalga geçiyor. Tepkimize göre sözde üreticileri memnun eden açıklamalarda bulunuyor. İlk açıklamalarıyla son açıklama karşılaştırıldığında üreticilerin mücadelesi sonucu yeterli görmesek de kazanımlarımız oldu. Hem alış koşullarını değiştirdiler, hem de tüm ürünü alacaklarını açıklamak zorunda kaldılar. Fiyatta iyileştirme yapılmadığı sürece memnun olmayacağız. Tarım Bakanı Fakıbaba, fındığın tümünü almanın yanında fiyatı da en az 15 TL olarak açıklamalıdır" diye konuştu.

Fındıkta yaşanan sorunun kaynağının kooperatifleri şirketleştiren, devlet desteğini ortadan kaldıran 4572 sayılı birlikler yasasının üretici lehine değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sağra, "Tüm Üretici Köylüler Sendikası olarak ürünümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Şube Başkanı Sağra, "Fındık üreticisinin geleceği iktidarın iki dudağı arasından çıkacak bir söze bağlı olmamalı. Karar verici üreticiler olmalı. Üretici köylü kendi ürününün fiyatını neden belirlemesin? O zaman birlikte olacağız ve tekellerin egemenliğine, ona hizmet eden iktidarlara karşı inatla, umutla mücadele edeceğiz.Taleplerimiz için haykırmaya devam edeceğiz. Ürünümüze, emeğimize, geleceğimize kim sahip çıkıyorsa ayrım gözetmeden birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAYDİ MİTİNGE...

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekai Sağra, "Mücadele sürekli olmalı. Hakkımızı o zaman kazanacağız. Bu nedenle Tüm Üretici Köylü Sendikası olarak Cumartesi günü Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.00'te "Fındığımız Sahip Çıkıyoruz-Talan Soyguna Hayır" mitingi yapacağız. Tüm üreticileri, partileri, sendikaları, dernekleri, odaları üreticilere destek olamaya çağırıyoruz" diye seslendi. N. Alper CABBAR