Şemdinli’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kutlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeye bağlı kültür merkezi önünde Ak Parti teşkilatı tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Programda konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Fikri Algül; 15 temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi,aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak,ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Milletimiz o gece, tıpkı 717 yıl önce söğütte, 563 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz da aynı cevabı vermiştir" dedi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Cenk Akgün, 34'üncü Hudut Alay Komutan Albay Subutay Adaş, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Akdeniz, MHP İlçe Başkanı Erhan Eren, Korucular Derneği Başkanı Übeydullah Şen, Şemdinli Belediyesi Başkan Vekili Veysi Göz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.