Şemdinli’de 500 Öğrenciye Giyim Ve Kırtasiye Yardımı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki lise öğrencileri, "Bir Umut Sevgi Götür" projesi kapsamında köy okullarına giyim ve kırtasiye malzemesi...

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki lise öğrencileri, "Bir Umut Sevgi Götür" projesi kapsamında köy okullarına giyim ve kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı ve ilçe gençlik merkezinin birlikte yürüttüğü "Bir Yudum Sevgi Götür" projesi kapsamında ilçeye bağlı Boğazköy İlk ve Ortaokulunda okuyan yaklaşık 500 öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımı yapıldı. Lise öğrencilerinin hayata geçirdiği projede, ilçenin çeşitli okullarında kurulan stantlardan toplanan kırtasiye ve giyim malzemesi, köy öğrencilerine dağıtıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı Şemdinli İlçe Başkanı Haşim Karadeniz, bugün 500 öğrenciyi mutlu ettiklerini belirterek, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak bu tür projelerimiz devam edecek. Bu yardımları dağıtan lise öğrencilerimize ve bu yardımların toplanmasında yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.