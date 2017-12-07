Şemdinli’de Kar Yağışı

Şemdinli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Şemdinli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Sabah uyanan vatandaşlar, ev ve iş yeri önlerini temizlerken, kar yağışından dolayı da kartpostallık görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, kar kalınlığı ise ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaştı.

Dün akşam saatlerinde kar yağışının etkili olmaya başladığını söyleyen Caner Bay isimli çocuk, "Uyandığımızda her yer bembeyazdı. Şimdi evin önünü temizliyoruz. Bugün okula gidemedim, sabah erken saatte yollar kapalıydı. Servislerimiz olmadığı için gidemedim okula. Kaymakamımızdan bir öğrenci olarak talebim var, bize de en kısa zamanda servis göndersinler" dedi.