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Şemdinli’de Pkk‘ya Üye Olmaktan Aranan 1 Kişi Yakalandı

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Şemdinli’de Pkk‘ya Üye Olmaktan Aranan 1 Kişi Yakalandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 29.11.2017 günü saat: 21.00 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi Moda Mahallesi'nde bulunan bir adrese yapılan operasyon neticesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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