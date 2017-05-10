Şemdinli’de Şiir Dinletisi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Sabri Özel Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan şiir dinletisi büyük ilgi gördü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Sabri Özel Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan şiir dinletisi büyük ilgi gördü.

Sabri Özel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Şemdinli Kültür Merkezinde düzenlenen şiir dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan dinletide, öğrenciler bir birinde güzel şiirler okudu. Büyük beğeni toplayan şiir dinletisine kurum amirleri, öğretmeler ve vatandaşlar katıldı.