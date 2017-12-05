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Semira Şiko Ve Çocuklarına Konterner Kentte Sıcak Yuva

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Semira Şiko Ve Çocuklarına Konterner Kentte Sıcak Yuva
Suriye'deki iç savaşta eşini ve evini kaybettikten sonra biri 5 aylık, 4 çocuğuyla geldiği Adana'da ağacın altında yaşam mücadelesi veren Semira Şiko,...

Suriye'deki iç savaşta eşini ve evini kaybettikten sonra biri 5 aylık, 4 çocuğuyla geldiği Adana'da ağacın altında yaşam mücadelesi veren Semira Şiko, konteyner kente yerleştirildi. Barınma sorunu giderilen ancak henüz yardım kartı verilmeyen Şiko ailesi, kendisine ve çocuklarına sahip çıkan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye'nin Halep kentinde çocukları 6 yaşındaki Hasan, 5 yaşındaki Hüseyin ve 15 yaşındaki Ahmet Şiko ile birlikte yaşayan Fuat (40) ve Semira (35) çiftinin yeni bebek sevinci Esad'ın bombaları nedeniyle adeta acıya dönüştü. 7 ay önce Şiko ailesinin evinin rejim güçleri tarafından bombalanması sonucu Fuat Şiko hayatını kaybetti. Çaresiz kalan Semira Şiko, 5 aylık kızı Emira ve 3 oğlunu yanına alıp yaya olarak Türkiye'ye Hatay'dan kaçak giriş yaptı. Daha sonra Adana'ya gelen Şiko ailesi 28 gün kent otogarında konakladı. Daha sonra Suriyeliler için konteyner kent kurulduğunu öğrenen anne Semira Şiko çocuklarıyla birlikte buraya gidip kalmak istedi ancak kimlik kartları olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Kamp yakınlarındaki bir ağacın altında çaresizce 2 gün geçiren Şiko ailesinin hikayesinin haber yapılması üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, aileyi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'ne yerleştirdi. Konteyner kentten memnun olduklarını ancak paraları olmadığı için giyecek ve yiyecek alamadıklarını aktaran Semira Şiko, "Şu anda kart sıkıntımız var. O yüzden yiyecekleri komşularımızdan alıyoruz. Çocuklarımın bezi yok. Polislere bizi buraya yerleştirdiği için çok teşekkür ederiz. Savaş biter, millet geri dönerse biz de geri döneriz. Bize sahip çıkan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

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