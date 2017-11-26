"Şemsiye Duraklar Esnafa Yetmiyor"

İzmir'in en eski duraklarının kulübesiz, şemsiye duraklarda hizmet verdiğini ve Türkiye'nin 3. büyük kentine şemsiye böyle durakların yakışmadığını...

İzmir'in en eski duraklarının kulübesiz, şemsiye duraklarda hizmet verdiğini ve Türkiye'nin 3. büyük kentine şemsiye böyle durakların yakışmadığını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Mustafa Pala, "Çözülemeyecek bir mesele yoktur, yeter ki sorunun sahibi, yöneticisi çözmek istesin. Yıllardır bu eziyetle yaşayan arkadaşlarımız. Sarı teknoloji bizim durakta şemsiye altında diyerek dalga geçiyor. Yaşadıkları sıkıntıları espri ile hafifletmeye çalışıyor. İzmir'e şemsiye durak istemiyoruz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Mustafa Pala; Adaylık nedenlerini ve projelerini anlatmak için İzmir genelindeki durakları dolaşıyor. Pala, bu ziyaretlerde hem seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları aktarıyor hem de esnafın sorunlarını dinliyor. Başkan Adayı Pala, durak ziyaretleri sırasında birçok köklü durakta ilginç görüntülerle karşılaşarak esnafın sıkıntılarına ortak oluyor. İzmir'in en eski taksi duraklarından Hatay Nokta Taksi, Hatay Birlik Taksi, Bahçelievler Taksi, Sadıkbey Taksi, Yeşilyurt Fidan Taksi, Karşıyaka Çamlık Taksi, Üçkuyular Terminal Taksi gibi birçok köklü durak kulübesiz şemsiye duraklarda hizmet veriyor. Havaların soğuduğunu, yağmurların başladığını belirten Başkan Adayı Pala, "Taksici esnafı kamu hizmeti veriyor. Hizmet verenlerin de hizmet alması gerekiyor. 8 bin 500 yıllık medeniyetlerin merkezi, turizm kenti ve Türkiye'nin 3. Büyük Kenti İzmir" e bu görüntü yakışmıyor. Taksi Sahipleri Derneği olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu ile görüşme yaptık. Sayın Kocaoğlu da bize "Yetkili İhtisas Odası'nın başvurması halinde her türlü engeli aşarız. Hiçbir şekilde taksi esnafı mağdur edilmez. Her türlü çözüm yolu üretmek için göreve hazırız" demiştir. Peki o halde neden bu duraklar yok sayılıyor, hizmet verilmiyor? Merak ediyorum "ifadelerini kullandı.

"Esnaf mağdur, çözüm beklemekten yorgun"

Güneş şemsiyesi, ağaç dalları ve saçak altlarında müşteri bekleyen taksici görüntüsünün İzmir'e yakışmadığını vurgulayan Başkan Adayı Pala, "Zorlu hava koşullarında sığındığımız uzakları yakın eden taksici esnafı kendilerini ve meslektaşlarını bu olumsuzluklardan koruyamıyor. Şemsiye durak istemiyoruz. Durak telefonu dolabın çekmecesinde, kilitli demir çekmecelerde, belediye bankı üzerinde taksicilik hizmeti verilemez. Esnaf mağdur çözüm beklemekten yorgun. Çözülemeyecek bir mesele yoktur. Yeter ki sorunun sahibi, yöneticisi çözmek istesin. Yıllardır bu eziyetle yaşayan arkadaşlarımız, sarı teknoloji bizim durakta şemsiye altında diyerek dalga geçiyor. Yaşadıkları sıkıntıları espri ile hafifletmeye çalışıyor. İzmir'e şemsiye durak istemiyoruz" diye konuştu.

"Mirasyedi yönetim istemiyoruz"

"Türkiye'nin 3. Büyük kenti İzmir'de taksicilik yaptığımıza inanamıyoruz" diyen Turgay Eyigörür, "35 yıllık taksici esnafıyım, Hatay'daki durağımız ise 50 yıllık. Üç yılda biz bir kulübe yaptıramaz iken, millet uzaya gitti, geldi, gitti Bize ise geceleri saat 21.30 "da zabıtadan durak izni soruluyor. İlçe ve büyükşehir belediyelerine gittik. Ancak en önemlisi Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası'nı tam olarak arkamızda yanımızda hissedemiyoruz. Sadece izliyorlar. Gelip bakıp gitti başkan" dedi. Esnaf Odasının başında 12 yıldır aynı başkanın görev yaptığının altını çizen Eyigörür, "Çözüm bulmamak için hiçbir bahaneleri yok. Yaşları da görev süreleri de yeterli çözüm bulmak için. Genç dinamik bir kadro anında en kısa sürede bizimle irtibata geçen bir oda yönetimi istiyoruz. Alanında yetkin bir yönetim olması gerektiğine inanıyoruz. Mirasyedi bir yönetim istemiyoruz. Hatay Semti'ndeki Şoförler Lokali satıldı. Kamplar gidiyor. Arsalar gidiyor. Biz de ekmeğimizin peşinde o resmi kurumdan bu kuruma mail atıyoruz, faks çekiyoruz, dilekçe veriyoruz. Artık TBMM'ne başvurma aşamasına geldik " diye konuştu.