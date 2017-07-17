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Semt Konakları Ve Eğitim Merkezleri Öğrencilere Umut Oldu

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Semt Konakları Ve Eğitim Merkezleri Öğrencilere Umut Oldu
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerine gelen öğrenciler başarıyı yakaladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerine gelen öğrenciler başarıyı yakaladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin örnek sosyal belediyecilik hizmetlerinden birisi olan Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri öğrencilerin geleceğine ışık tutuyor. 2016-2017 eğitim yılında TEOG sınavına giren 408 öğrenciden 124 öğrenci 400 ve üzerinde puan alarak başarıyı yakaladı. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığına bağlı olan Semt Konakları ve Eğitim merkezleri yıl içerisinde binlerce öğrencinin uğrak merkezlerinden biri oldu. 5.6.7 sınıfa giden öğrenciler bu eğitim merkezlerinden faydalanarak derslerinde başarılı olurken, 8.sınıfa giden öğrencilerde TEOG sınavlarında istedikleri başarıyı gösterdi. 2016-2017 yılı içerisinde Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinden bin 890 ortaokul öğrencileri eğitim aldı. TEOG sınavına giren 408 ortaöğretim 8. sınıf öğrencisinden 124'ü 400 ve üzeri puan alarak istedikleri okula kayıt yaptırma şansını yakaladı. Semt Konakları ve Eğitim merkezlerinden ücretsiz faydalanan öğrenciler, bu merkezlerin oluşturulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve görevli eğitimcilere teşekkür ettiler.

Ayrıca verilen bilgiye göre, TEOG sınavına giren öğrenciler Semt Konakları ve Eğitim merkezlerine başvurarak eğitimci personeller tarafından tercihlerini yapabilecekleri belirtildi.

Semt Konakları Ve Eğitim Merkezleri Öğrencilere Umut Oldu

Semt Konakları Ve Eğitim Merkezleri Öğrencilere Umut Oldu

Semt Konakları Ve Eğitim Merkezleri Öğrencilere Umut Oldu

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