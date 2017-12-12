Şen: "Görevimiz Ormanlarımızı Korumak"

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, "55 bin hektar, 550 bin dönüm alanda hizmet eden Orman işletme Şefliği olarak en büyük görevimiz ormanlarımızın...

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, "55 bin hektar, 550 bin dönüm alanda hizmet eden Orman işletme Şefliği olarak en büyük görevimiz ormanlarımızın korunmasıdır. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Ormandan ağaç kesme, işgal ve faydalanma suçu yüksek seviyede seyrettiğini söyleyen Sevil Şen, "Biz suçüstü vatandaşlarımızı yakaladığımızda mahkemeye veriyoruz. Bu konuda mahkemeler suç işleyen vatandaşlara ağır şekilde cezalar veriyor. Bazı vatandaşlarımız ise kış ayı girdiğinde ormandan izinsiz ağaç kesiyor. Ağaç kesildikten sonra nakil ederken yakalanıyorlar. Bunun suçu da çok ağırdır" diye konuştu.

"Vatandaşı bilgilendiriyoruz"

Orman alanlarının korunması ile ilgili birçok etkinlik yaptıklarını belirten Sevil Şen, "Orman Haftası ve diğer etkinliklerimizde, öğrencilerimize ve halkımıza ormancılığını anlatıyoruz. Ağacı korumayı, ormanı sevmeyi öğretiyoruz. Orman yangınlarında bizlere vatandaşların ihbar etmesini ve 177 Alo Yangın hattından bizlere bildirmeleri istiyoruz" şeklinde konuştu.