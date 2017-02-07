SEN YOKSAN HERŞEY EKSİK

Sen yoksan herşey eksik,sen varsan herşey tamam, SAMSUNSPOR sensiz yapamam.

Samsunspor’la ilgili güzel gelişmeler yaşanıyor.Samsunspor güzel bir kadro kurarak bizleri ümitlendirirken bu süreçte sıkıntıların çözümünü sağlayan Bakanımız Çağatay Kılıç’a desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Havza’ya Samsunspor anıtı ve Samsunspor tarihi kitap çalışmaları da başlatılmış durumda bu çalışmaları yapan arkadaş Samsunspor’un kuruluş tarihinin çok eskiye dayandığını iddia ediyor ve belgelerini de o kitapta yayınlayacağını söyledi,bizler de merakla bekliyoruz.

Bu çalışmaları yaptıran Canik belediye başkanımız Osman Genç başkana da teşekkür ediyor desteklerinin devamını bekliyoruz.

Samsunspor eşya piyangosu, İnşallah hedefi tutturup acil ödemelerimizin yapılmasını sağlayacaktır. Asıl önümüzü açacak olan proje ise aslında gizimini koruyan “sen yoksan herşey eksik” “155 bin sevgili buluşuyor” “bu aşkın kahramanı sensin” “sevdan seni bekliyor”gibi slagonlarla gündemimize gelen ama ne olduğu çok bilinmeyen bir proje.

Projenin mimarı Atakum belediye başkanı İshak Taşçı, hedef ise 9 milyon türk lirası gelir elde edebilmek.

Proje Atakum belediyesine ait ve Samsunspor yönetimi ile birlikte uygulanacak.14 şubat sevgililer gününde Dağıstanlı spor salonunda ünlülerinde katılımı ile bir gece düzenlenecek.

Geceye Türkiye’nin en önemli makamındaki yönetici de bir süpriz yapacak.

Trt haber ve A haber televizyonları programı canlı yayınlayacak. 155 bin forma 55 tl den satılacak uzakta olanlar da sms yoluyla forma alabilecekler.

Daha bir çok süprizle hazırlanan programı ben şimdiden merak ediyorum.

Bu programı organize eden Atakum belediye başkanı İshak Taşçı ve Samsunspor başkan ve yönetimini tebrik ediyorum.

Samsunspor’un önü açılıyor, seçilmişlerimiz artık takıma sahip çıkmaya başladılar şimdi sıra bizde haydi taraftar “aşkını al aşkınla aşkına gel ve destek ver” bu slagonda benden olsun .

Evet büyük Samsunspor taraftarı artık görev bize düşüyor herkes Samsunspor forması alabilir ve almalıdır şayet bu programda hedefe ulaşılırsa Samsunspor’un önü açılır ve istediğimiz,özlediğimiz süper lige bu yıl olmasa bile önümüzdeki yıl mutlaka çıkarız.

Artık söz taraftarda,taraftarımız her zaman ki gibi destekte bulunacaktır,bundan sonra Samsunsporun başarısı da taraftarımızın desteğine bağlı.

Yıllardır fedakarlığı ile ünlenen Samsunspor taraftarı yine şanına yakışanı yapacaktır.