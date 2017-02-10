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Sendikalı işçilere ziyaret

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Sendikalı işçilere ziyaret
Kırıkkale Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Mustafa Teke, MKE Mühimmat Fabrikası Tapa İşletmesi Kalite Kontrol Atölyesi çalışanlarına ziyarette bulundu.

Kırıkkale Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Mustafa Teke, MKE Mühimmat Fabrikası Tapa İşletmesi Kalite Kontrol Atölyesi çalışanlarına ziyarette bulundu. Çalışanlarla bu yıl yapılacak olan toplu iş sözleşmesi hakkında görüşmeler yapan Şube Başkanı Teke, işçilerin sorunlarını dinledi ve güncel konulara dair sohbet etti. Metal Sendikası Şube Başkanı Teke'ye, Şube Sekreteri Zekai Tufan, Mühimmat Fabrikası Baş Temsilcisi Murat Demirbaş, Tapa Temsilcisi Kazım Yöndemli ve Sendikanın emekçisi Bedirhan Yıldırım eşlik etti. Fabrika çalışanları, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirterek, Şube Başkanı Teke ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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