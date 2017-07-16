Senegal’de Stadyum Duvarı Çöktü: 8 Ölü

Senegal'de Demba Diop Stadyumu'nda duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Senegal'de Demba Diop Stadyumu'nda duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Senegal'in başkenti Dakar'da Demba Diop Stadyumu'nda oynanan Lig Kupası finali sonrasında duvar çöktü. Stade de Mbour ve Union Sportive Ouakam arasında oynanan maç 1-1 sona erince uzatmalara gitti. Uzatmalarda kaydedilen golle maçı 2-1 kazanan Stade de Mbour, kupanın da sahibi oldu. Maçın ardından iki takım taraftarları arasında kavga çıkarken, polis taraftarları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu sırada duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.