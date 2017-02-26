‘Senenin Yıldızları’nda 2016 Yılında Yıldız Holding’e 42 Milyon Dolar Katkı

Yıldız Holding'in 2008'den bu yana "Senenin Yıldızları" adı altında düzenlediği ve en iyi iş uygulamalarını ödüllendirdiği ödül platformu bu yıl...

Yıldız Holding'in 2008'den bu yana "Senenin Yıldızları" adı altında düzenlediği ve en iyi iş uygulamalarını ödüllendirdiği ödül platformu bu yıl global ölçeğe taşınarak "Stars of the Year" adını aldı. Yıldız Holding'in tüm dünyadaki şirketlerinden 206 katılımla başvuru sayısında rekor kırıldı. Ödüle başvuran projelerin 2016 yılında Yıldız Holding'e katkısının 42 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ülker Sports Arena'da Tanem Sivar'ın sunumuyla gerçekleşen törene Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, pladis CEO'su Cem Karakaş, pladis MENA, TR & CA CEO'su Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding Genel Müdürü Hüseyin Avni Metinkale, pladis Global İnsan Kaynakları Başkanı Erica Coletta, pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Yıldız Holding Global Hukuk Başkanı İbrahim Taşkın ve Yıldız Holding'in tüm dünyadaki şirketlerinden üst düzey yöneticiler katıldı.

Bu yıl ödüller GOYA, 0 Hata, Amaç Birliği, Lider, Büyümeye Katkı, İnovasyon, Maliyet Avantajı ve Digital Liderlik (Yılın Yönetim Kurulu Başkanı Ödülü) olmak üzere sekiz farklı kategoride verildi. Bu yıl "Stars of the Year" (Senenin Yıldızları) etkinliğinin odak noktasına dijitalleşme taşındı. Ödül töreni www.starsoftheyear.com internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dijitalleşmenin her zaman ödüllendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve "Moda olduğu için değil, cazip olduğu için değil hayalperest olduğum için değil ama hayatta kalmak için dijitalleşmek gerekiyor. Hayatta kalmak için önce hava, su sonra Ülker ama bunun için Ülker'in dijital olması gerekiyor. Fortune 500 listesindeki şirketler son 50 yılda yok oldu. Accenture CEO'su bunun nedenini dijitalleşmemelerine bağlıyor" dedi.

Murat Ülker'den çalışanlara: "Siri ile arkadaş olun"

Dijitalleşmenin bir düşünme şekli olması gerektiğine vurgu yapan Murat Ülker, şöyle devam etti:

"Bunun takıntımız olması lazım. Nesnelerin interneti ile bağlantı kurmamız lazım. Siri ile arkadaş olmamız lazım. Yaptığımız her içi çabucak yapmalıyız, ilk seferde doğru yapmalıyız. Ancak bunu dijitalleşmeyle gerçekleştireceğiz. Dijitalleşme siz dijitalleşirseniz, dönüşürsek gerçekleşir. Tüm şirketinin 4'te üçünü dijitalleştirmiş bir şirket bu ödülü kazandı: Penta. Penta'nın dijital evrimini kutlarım. Bizler, geride kalanlar da çalışıyoruz bizler de neler yapıyoruz. Biz de dijitalleşiyoruz ama üçte iki seviyesine gelmiyor."

Murat Ülker, daha sonra 50 yıldır McVitie's fabrikasında çalışan Frank Ahluwalia'ya çalışmalarından dolayı özel plaket takdim etti.

Ali Ülker: "2016 yılında 7 bin kişiyi daha istihdam edeceğiz"

Ödül töreninde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise şunları söyledi:

"Biz Yıldız Holding'in tüm dünyadaki şirketlerinin ilk olarak küresel hedefimiz olan GOAL 21'i gerçekleştirmelerini istiyoruz. Nedir bu GOAL 21? Temelde lider olduğumuz sektörlerde liderliği devam ettirmek. Biz gücümüzü çalışanlarımızdan alıyoruz. Hep birlikte başarıp hem birlikte çalışıyoruz ve hepimiz başarmaya kararlıyız. Şirketlerimize GOAL 21 kapsamında şunları söylüyoruz: Müşterini tanı, işini bil, pozitif harekete geç. Standartları her zaman bir adım öteye taşı ve lider ol. Seçilen tüm pazarlarımızda lider ol ve rakiplerinden daha hızlı büyü."

Yıldız Holding olarak 2016 yılında tüm dünyada 1,4 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret eden Ali Ülker, "Bunun yarısını Türkiye'ye gerçekleştirdik. Şu anda 56 bin kişiyiz ve 40 bin kişimiz Türkiye'de istihdam ediliyor. Son beş yılda ise 3,7 milyar lira yatırımımız olmuş. Yine 2,7 milyar lirası Türkiye'de. Büyümeye ve hızımızı artırmaya devam ediyoruz. 2016 yılında 4 bin 500 kişilik yeni istihdam sağladık. Bu yıl 7 bin kişi daha aramıza katılacak" şeklinde konuştu.

Bu yıl ödüle başvuran projelerin 2016 yılında Yıldız Holding'e katkısının 42 milyon dolar olduğuna işaret eden Ali Ülker, "Son dört yılda geliştirilen 549 projenin holdinge toplam katkısı ise 159 milyon dolar oldu. Bugüne kadar bu konuda emek veren 4 bin 500 Yıldız Holding çalışanı var. Tüm arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de dünyadan, Yıldız Holding'e maliyet avantajı getirme, müşteri memnuniyetini artırma, mevcut süreçleri iyileştirme ihtimali olan projeler "Stars of the Year" (Senenin Yıldızları) ödülünü kazanmak için yarıştı" şeklinde konuştu.