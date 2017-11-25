  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C

Şenol Güneş: "3 Puanlık İsteğimizi Sahaya Yansıtamadık"

» »
Şenol Güneş: "3 Puanlık İsteğimizi Sahaya Yansıtamadık"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçı sonrası üç puan isteğini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçı sonrası üç puan isteğini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Süper Lig'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Güzel bir saha vardı, güzel bir zemin vardı, seyirci olağan üstüydü, rakibinde istekli oyunu vardı. Gücü yettiğince en iyisini yapmaya çalıştı. Onların da 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz 3 puan isteğimizi sahaya yansıtamadık, oyunumuz da kötüydü, skor da kötüydü. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu, maalesef üzgünüz" dedi.

Bugün sahada kötü oynadıklarını belirten Güneş, "Bugün bu oyunla, tempoyla maç kazanmamız doğru olamazdı, bütün oyuncular beklediğimizin altında oynadı" şeklinde konuştu.

Pepe'nin maç öncesi sakatlanmasının oyunu etkilemediğini de belirten Güneş, "Bu maçta ilki puan kaybettik, şimdi toparlanıp önümüzdeki kupa maçına bakacağız" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığspor - Boluspor Maçının Ardından25 Kasım 2017 Cumartesi 18:23
  • Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 82 - Ankara Dsi: 6625 Kasım 2017 Cumartesi 18:13
  • Eskişehir’e Bir Spor Tesisi Daha Kazandırıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 18:03
  • Judoda Galatasaray Altın Lig’de Avrupa Üçüncüsü Oldu25 Kasım 2017 Cumartesi 18:03
  • Süper Lig: E.y. Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Sonucu)25 Kasım 2017 Cumartesi 17:43
  • Giresunspor - Mke Ankaragücü Maçının Ardından25 Kasım 2017 Cumartesi 17:43
  • U16 Milli Takım Finalde Kaybetti25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • Beşiktaş’ta Fatih Aksoy, Bu Sezon İlk Kez Forma Şansı Buldu25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • Beşiktaş’ta Necip Uysal Sakatlandı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti