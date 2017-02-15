  • BIST 87.882
  • Altın 144,841
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 2 °C

Şenol Güneş: "Avantajlı Bir Skorla Dönmek İstiyoruz"

» »
Şenol Güneş: "Avantajlı Bir Skorla Dönmek İstiyoruz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. turunda yarın Beşiktaş, deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Turner Stadyumu'nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Şenol Güneş, rakiplerinin UEFA Avrupa Ligi'nden ikinci olarak çıktığını belirterek, "Biz de Şampiyonlar Ligi'nden geldik. Grubuna baktığımızda güçlü rakiplerle oynadılar ve gruptan çıktılar. Büyük bir başarı. Kendi liginde de oldukça başarılı işler yaptı. Küçük bir kentin büyük bir takımı durumunda, iyi oyuncuları var. Yaş olarak büyük olmasına rağmen dinamizmi de yüksek olan bir takımla oynayacağız. Futbol anlayışları da oldukça iyi kompakt. Tempolu, hızlı oynayabilen bir takım. Teknik oyuncuları da var. Zor bir maç olacak. İki iyi takımın oynayacağı bu iki maçta yarınki maç ilk maç olacak. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Kendi adımıza futbol adına en iyi oyunu sunarak sonuç almak istiyoruz. Hak ettiğimiz sonuçları bekliyoruz. Hak etmediğimiz zaman yenilince de üzülüyoruz. Yeniden kendimizi test edip, çalışıp, geliştirip diğer maçları kazanmaya çalışıyoruz. Yarın da öyle olacaktır. Yarınki maçta 21 oyuncumuz burada. Onlardan bir 11 yapacağız ve 18 yapacağız. Takım olarak en güzel futbolu oynamaya çalışacağız" dedi.

Cenk Tosun: "Yüzde yüz hazırız"

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Cenk Tosun ise kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Rakip takımı iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Güçlü bir takımla oynayacağız. Zayıf taraflarını, iyi taraflarını biliyoruz. İyi analiz ettik. İkinci maça avantajlı çıkmak için buradan güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz. Burada kendi sahalarında iyi takımları elediler. Hepsinin bilincindeyiz. Ama biz takım olarak gerçekten bu maça yüzde yüz hazırız. Bugün son idmanda son taktiklerin üzerinden geçip yarınki maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Oynadıkları son iki maçtan yenilgiyle ayrılmalarının üzüntü verici olduğunu da ifade eden Tosun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok fazla takılmamaya çalışıyoruz ama maçlardan sonra birleşip konuşuyoruz. Hapoel Beer-Sheva maçına odaklanmaya çalıştık. Yüzde yüz hazırız. Takımdaki hava gerçekten güzel. Herkes yüzde yüz hazır. Herkesin neşesi yerinde. İnşallah yarın buradan güzel sonuçla döneceğiz."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray - Beşiktaş Derbisi 27 Şubat Pazartesi Günü Oynanacak15 Şubat 2017 Çarşamba 19:53
  • Mersin Avrupa’da Havlu Attı15 Şubat 2017 Çarşamba 19:43
  • Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi15 Şubat 2017 Çarşamba 19:38
  • Aytemiz Alanyaspor’da Hedef Mutlak Puan15 Şubat 2017 Çarşamba 19:38
  • Integral Forex Türkiye Kupası15 Şubat 2017 Çarşamba 19:03
  • Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş Derbisinin 27 Şubat Pazartesi Günü Saat 20.00’de Oynanacağını Açıkladı.15 Şubat 2017 Çarşamba 18:43
  • Şimşek Çıkışını Sürdürmek İstiyor15 Şubat 2017 Çarşamba 17:23
  • Tudor, Galatasaray İle İlk Antrenmanına Çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 17:18
  • Galatasaray, Tudor’u Kap’a Bildirdi15 Şubat 2017 Çarşamba 16:58
  • Alanyasporlu Futbolcular Öğrencilerle Buluştu15 Şubat 2017 Çarşamba 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti