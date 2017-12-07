Şenol Güneş: "Dersler Çıkaracağımız Bir Maç Oldu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik Leipzig galibiyetinden sonra düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazandık ama dersler...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik Leipzig galibiyetinden sonra düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazandık ama dersler çıkaracağımız bir maç oldu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda Alman ekibi Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazandık ama dersler çıkaracağımız bir maç oldu" diye konuştu.

Gruptaki en zor maçını oynadıklarını belirten Güneş, "Leipzig bizden kaynaklanan eksikliklerden dolayı çok pozisyonlar yakaladılar. Sonunda kazandık ama kayıp da edebilirdik. Genç takıma, tecrübesiz takıma üstünlük sağladık. Rakip bizden daha fazla pozisyon buldu. Biz tecrübemizle biraz daha oyuncularımızın ve kaleci Tolga'nın gayretleriyle 3 puanı kazandık. Bütün oyucuları tebrik ediyorum. Az oynayan oyuncularımız vardı. Onların hepsi elinden gelen gayreti gösterdiler" şeklinde konuştu.

"Tolga bana göre maçın yıldızıydı"

Bir soru üzerine kaleci Tolga Zengin'in performansını değerlendiren Güneş, şöyle konuştu:

"Tolga zaten iyi bir kaleci. Yetenekli. En iyi kalecilerden bir tanesi. Zaman zaman Beşiktaş'ta sıkıntılı dönemler geçirdi. Oynayamadığı için olumsuz düşünenler var. Ama kalecilik vasfı bugün gelmedi ona. O zaten vardı. Onu olumsuz etkileyen faktörleri biz, oyuncular, seyirciler, yönetim hep beraber gidermemiz gerekiyor. Kendisi de dahil. Bugün bütün bunlardan etkilenmeden güzel bir maç oynadı. Tolga bana göre maçın yıldızıydı."

Güneş, Beşiktaş'ın bu maçta hücuma dönük iyi oynadığını, ancak savunmada sıkıntılı dönemler geçirdiğini kaydetti.

"Genel olarak memnunum"

Rakibin, hücumda teknik, çabuk oynayan oyuculara sahip olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Hareketli olmalarına cevap veermedik. Oyunun tamamında kendine güvenli oynamaya çalışan bir takımdık, bocalasak bile. Hücuma çıkarken hızlı çıkışlarımız vardı. Zaman zaman kopukluklar vardı ama genel olarak memnunum."

"6 maçımızda en fazla ezildiğimiz maç oldu"

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan olarak Türkiye'de rekor kırdığının hatırlatılması üzerine de Kara Kartal'ın teknik patronu, "Bunlar yazılıp çizilen bir şey. Onlara bakmıyorum. Oynanan oyun çok önemli. 6 maçımızda en fazla ezildiğimiz maç oldu. Bu olumsuzdu. Ama direncimizi koyup maçı kazanmamız da artımız oldu. Bu da tecrübe" yorumunda bulundu.

"Orkan'ın zamana ihtiyacı var"

Orkan Çınar'ın performansının sorulması üzerine de, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Orkan iyi bir oyuncu ama eksikleri olan yetenekli oyuncu. Bugün oyun başında onunla başlayabilirdim. Daha sonra girmesini istedim. İlk girdiği pozisyonda bocaladı bir ara. Topu da kaybetti ayağından. Ama daha sonra rahatladı. Yetenekleri var. Çabuk, hızlı. İyi olacağını düşünüyorum. Zamana hala ihtiyacı var. İyi bir takımda, iyi oyuncular arasında daha çok gelişeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıklarını anımsatan Güneş, şimdi bir seviye daha üstte olan takımlara karşı oynayacaklarını ve neler yapabileceklerine bakacaklarını kaydederek, "Sabırla, inatla, akılla gidiyoruz. Öyle de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.