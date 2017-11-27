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Şenol Güneş, Eski Öğrencisine Karşı

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Şenol Güneş, Eski Öğrencisine Karşı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Manisaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibiyle 5.5 yıl karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Manisaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibiyle 5.5 yıl karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş, eski öğrencisi ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Fatih Tekke'nin takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. gruptan itibaren başlayacak olan Beşiktaş'ın ilk rakibi Manisaspor. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. İki ekip son olarak 19 Mart 2012 tarihinde Süper Lig'de karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyi Beşiktaş sahasında 4-1 kazanmayı bilmişti. Manisaspor'da bu maç öncesi en çok dikkat çeken isim Teknik Direktör Fatih Tekke. Tekke, bu maçta hem eski teknik direktörü Şenol Güneş'e karşı takımını sahaya sürecek, hem de eski takımı Beşiktaş'a karşı.

Beşiktaş taraftarı cezası nedeniyle tribünde olmayacak

İki takım bugüne kadar 16 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Beşiktaş 10 galibiyet elde etti. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçta ise Manisaspor galip geldi. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise 7 maçta beraberlik çıkmadı. Beşiktaş 6 kez kazanırken, Manisaspor 1 maçta deplasmanda galip gelmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yle oynanan Türkiye Kupası maçında saha olayları nedeniyle ceza alan Beşiktaş, bu maçta taraftarından yoksun kalacak. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.

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