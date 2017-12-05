  • BIST 106.260
  • Altın 156,619
  • Dolar 3,8418
  • Euro 4,5413
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Şenol Güneş: "Oynadığımız Oyunla İz Bırakmak İstiyoruz"

» »
Şenol Güneş: "Oynadığımız Oyunla İz Bırakmak İstiyoruz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Leipzig maçını iyi oynayacak kazanmak istediklerini belirterek, "Oynadığımız...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Leipzig maçını iyi oynayacak kazanmak istediklerini belirterek, "Oynadığımız oyunla iz bırakmak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Caner Erkin, Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yarın oynayacakları Leipzig maçına ilişkin konuşan Şenol Güneş, "Denk takımlarla yarışa başladık. Yarın güzel bir maç oynamak ve kazanmak bizi mutlu eder. Rakibin gücünü biliyoruz. İyi oyuncuları ve teknik adamları var. Yatırımları büyük tecrübeleri az takım. Oynadığımız oyunla iz bırakmak istiyoruz. Geri kalan beş maçta düşündüklerimizi yaptık. Yarın da düşündüklerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Futbolun en önemli faktörü taraftardır. Taraftar konusunda kulübümüz hakkında yanlış bir karar alındı. Kulübümüz zarar gördü. Şiddetin olumsuzlukların karşısındayız. Futbol birleştiricidir. Niye taraftarlar yan yana maç izlemesinler? Güzel bir futbol oynamak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Her oyuncu kendini göstermeli. Oynayacaklar kendini göstermeli. Gökhan'ı riske etmek istemedik. Atiba yorgundu. Babel de yorgun. Eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Değişecek oyuncularımız iyi oyuncular. Çalışarak hedeflerimizden birine ulaştığımız için mutluyuz. Kalite ve ekip olmak önemli. Her maç önemli. Sahaya çıkan her oyuncu işini en iyi şekilde yapmalı. Yönetim, taraftar, doğru işler yapmak ve desteklenmek bugünlere gelmemizde etkili oldu. Saygı, sevgi her şeyin başında gelir" dedi.

Caner: "Gruptan lider çıkıyoruz"

Siyah-beyazlı oyuncu Caner Erkin ise, güçlü bir rakiple oynayacaklarını aktararak, "Gruptan lider çıkıyoruz. Güzel bir maç olacak. Grubu namağlup tamamlamak istiyoruz. Umarım isteğimiz gerçek olur. Kariyerim boyunca hep oynayan bir isimdim. 1,5 ay uzun bir süre değil. Kendime inanıyorum. Bıraktığım yerden daha güçlü halde geri döneceğim. Her zaman gülmemiz lazım. Kazançlardan ve kayıplardan ders çıkarmak lazım. Beşiktaş her zaman zirveye oynayan bir camia. Avrupa'da her sene üstüne koyuyoruz. İleride daha da iyi olacak. Zaten büyük bir kulübüz, daha da büyüyeceğiz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayvalık’ta Gençlik Merkezi’nden Engelli Sporculara Jest05 Aralık 2017 Salı 19:13
  • Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 2 - Galatasaray: 305 Aralık 2017 Salı 18:43
  • Çorlu Masterler Şampiyonluk Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor05 Aralık 2017 Salı 18:18
  • Türkiye Güreş Federasyonu’nda Seçimli Genel Kurul İptal Edildi05 Aralık 2017 Salı 17:58
  • Kardemir Karabükspor, Konyaspor Hazırlıklarına Başladı05 Aralık 2017 Salı 17:53
  • Dursun Özbek: "Antrenör Değişikliği Söz Konusu Değil"05 Aralık 2017 Salı 17:23
  • Samsun Golf Sahası, Ukrayna Golf Federasyonu Başkanı’nı Şaşırttı05 Aralık 2017 Salı 16:58
  • Göztepe Maçı Biletleri Satışa Sunuldu05 Aralık 2017 Salı 16:53
  • Beşiktaş Leipzig’de05 Aralık 2017 Salı 16:53
  • Samsunspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurula Gidiyor05 Aralık 2017 Salı 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti