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Şenol Güneş, Talisca’sız Başlıyor

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Şenol Güneş, Talisca’sız Başlıyor
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kadrolar açıklandı. Şenol Güneş siyah-beyazlılarda Talisca'nın yerine Oğuzhan Özyakup'u ilk 11'de sahaya sürecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kadrolar açıklandı. Şenol Güneş siyah-beyazlılarda Talisca'nın yerine Oğuzhan Özyakup'u ilk 11'de sahaya sürecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak dev derbide ilk 11'ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray karşısında Malatyaspor maçından 3 farklı isimle sahada olacak. Malatya deplasmanında savunma örgüsünde Pepe'nin sakatlığı, Tosic'in kart cezasından dolayı Mitrovic ve Necip Uysal'a forma şansı veren Güneş, sarı-kırmızılılar karşısında defansta tecrübeli oyuncu Pepe ve Tosic'e görev verecek. Deneyimli teknik adamın bir diğer değişikliği ise Talisca ile Oğuzhan oldu. Malatya deplasmanında 10 numara mevkinde Talisca'yı sahaya süren Güneş, Galatasaray derbisinde ise Oğuzhan Özyakup'a şans tanıdı.

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