  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 23 °C

Şenol Güneş Tribüne Gönderildi

» »
Şenol Güneş Tribüne Gönderildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderildi.

Beşiktaş'ta kırmızı kartla başlayan derbi cezalarla sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, hakem Ali Palabıyık'ın verdiği karara itiraz edince tribüne gönderildi. Maçın 67. dakikasında orta sahada Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı hareket sonucu hakem Ali Palabıyık, faul kararı verdi. Bu kararı beğenmeyen Güneş, hakeme tepkisiz kalmadı. Saha kenarında uzun süre itiraz ederek dördüncü hakemle diyaloğa giren Güneş, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 29. Alaplı Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan İsmail Balaban Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 20:28
  • Fenerbahçe Tribününde Kavga Çıktı23 Eylül 2017 Cumartesi 20:03
  • Beşiktaş Yönetimi Takımı Yalnız Bırakmadı23 Eylül 2017 Cumartesi 19:58
  • Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Devam Ediyor)23 Eylül 2017 Cumartesi 19:58
  • Şenol Güneş’ten İki Değişiklik23 Eylül 2017 Cumartesi 19:48
  • Abdullah Avcı: "Beklemediğimiz Bir Mağlubiyet Oldu"23 Eylül 2017 Cumartesi 19:48
  • Başbakan Danışmanı İnanç, Taraftar Ve Sporcularla Buluştu23 Eylül 2017 Cumartesi 19:38
  • Tribünler Tıklım Tıklım23 Eylül 2017 Cumartesi 19:38
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor Evinde Güldü23 Eylül 2017 Cumartesi 19:23
  • Mesut Bakkal: “Kırılgan Bir Dönemde Çok Önemli Bir Galibiyet Aldık”23 Eylül 2017 Cumartesi 19:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti