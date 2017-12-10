Şenol Güneş’e Saldırı İddiası

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kayserispor maçında saldırıya uğradığı iddia edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kayserispor maçında saldırıya uğradığı iddia edildi.

Bir televizyon kanalı, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kayserispor - Beşiktaş maçının devre arasında Şenol Güneş'e saldırıldığını iddia etti. Ayrıca maçın bitiminde tünelde de bazı kişilerle siyah-beyazlı teknik heyet arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Olayların ardından Kayserispor Başkanı Erol Bedir canlı yayına bağlanarak olayı yalandı. Bedir, konuyla ilgili Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay ile görüştüğünü ve kendisine böyle bir olayın olmadığını söylediğini ifade etti.