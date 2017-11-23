Şenol Güneş’ten Qarabağ Kulübü’ne Ziyaret

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ'ı ziyaret etti ve Qarabağ Teknik Direktörü...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ'ı ziyaret etti ve Qarabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ile bir araya geldi.

Sıcak bir ortamda geçen ziyarette Şenol Güneş, Qarabağ futbol takımının teknik direktörü Gurban Gurbanov'a futbolcularımızın imzaladığı Pepe formasını hediye ederken Gurbanov da Güneş'e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Qarabağ forması takdim etti.

Ziyaretin ardından Şenol Güneş ile Ali Naibi, Qarabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynadığı karşılaşmayı izledi.