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Sentetik Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Sentetik Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Samsun'da evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce alınan istihbarat doğrultusunda evinde yapılan aramada 800 gram esrar maddesi ele geçirilen ve ayrıca silahla tehdit suçundan da aranan S.K.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. S.K.'nin saklandığı yerde 16 gram bonzai ve 1 fişek tohumla karışık esrar da ele geçirildi. S.K., "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevinde gönderildi.

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