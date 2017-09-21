Sentetik Uyuşturucu Ticaretine 12,5 Yıl Hapis

Samsun'da 2 kişiye sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan şahıs yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 2 kişiye sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan şahıs yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde 5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu sattığı iddia edilen S.A.'yı (33) takibe aldı. 2 kişiye sentetik uyuşturucu bonzai sattığı ileri sürülen S.A., polisin takibi sonucu yakalandı. S.A.'nın bonzai sattığı iddia edilen 2 kişiden 1'er paket bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.A.'nın Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada 10 ayrı paket içinde 40 gram bonzai ile bonzai satışından elde ettiği değerlendirilen 665 lira para ele geçirildi.

S.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında S.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti S.A.'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp tahliyesine karar verdi.