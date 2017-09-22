Şentürk Tüm Sahayı Gezdi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk Düzce Belediyesi'nin sahadaki tüm çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk Düzce Belediyesi'nin sahadaki tüm çalışmalarını yerinde inceledi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş faaliyete geçen yatırımlar devam eden projeler konusunda Şentürk'e bilgi verdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk Düzce Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Başkan Mehmet Keleş'ten bilgi aldı. Şentürk, Başkan Mehmet Keleş ile birlikte önce Melen Su Park Projesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Kusursuz Kafe ve Kültür Merkezi alanlarını gezdi. Şentürk Düzce Belediyesi'nin çalışmalarının hızla ilerlediğine dikkat çekerek "eş zamanlı olarak yürütülen tüm bu faaliyetlerin bir yıl içinde tamamlanacağı bilgisini aldım. Belediyenin alt ve üst yapıya ilişkin yatırımlarının daha da gelişeceğine inanıyorum" dedi. Şentürk ve Başkan Keleş belediye çalışmalarının yanı sıra çevre ilçe belediye başkanlıklarına da ziyarette bulundu. Heyet önce Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna ardından Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap ile makamlarında görüştü. AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya da katılan Şentürk buradaki görüşmelerinin ardından Düzce'den ayrıldı.