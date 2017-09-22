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Sepaş Müşterilerine Facebook’tan İndirim

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Sepaş Müşterilerine Facebook’tan İndirim
Türkiye genelinde yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, bin ilke daha imza atarak Facebook...

Türkiye genelinde yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin elektrik kullanıcısına elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, bin ilke daha imza atarak Facebook sayfasından müşterilerine indirimli elektirik teklifleri sunuyor.

Gerçekleştirdiği yeniliklerle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran Sepaş Enerji, bu yıl içerisinde hayata geçirdiği Sepaş Enerji, sektöründe bir ilke imza atarak Facebook üzerinden ulaşan müşterilerine indirimli elektrik teklifi sunuyor. Yıllık 2400 kilovat ve üzeri elektrik tüketen, yani faturası ayda 82 TL ve üzerinde olan müşteriler, Sepaş Enerji Facebook sayfasını ziyaret ederek sayfada yer alan "Teklif Al" veya "Kaydol" sekmeleri sayesinde indirimli tekliflere ulaşabiliyor. "Teklif Al" veya "Kaydol" sekmelerine tıkladıklarında açılan sayfada güncel iletişim bilgilerini dolduran müşteriler, kendilerine en yakın satış temsilcisi tarafından aranarak; indirimli elektrik teklifi alabiliyor. Bu sayede uygun koşulları sağlayan müşteriler indirimli elektriğe hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapıyor.

Sepaş Enerji indirimli elektrik ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen tüketiciler Facebook'un yanı sıra Sepaş'ın resmi internet sitesinden, Sepaş Enerji WhatsApp hattından, çağrı merkezinden veya Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden detaylı bilgiye ulaşabilir.

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