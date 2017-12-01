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Serap Aydeniz’e Milli Onur

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Serap Aydeniz’e Milli Onur
Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando antrenörü Serap Aydeniz, Bulgaristan'da 5-8 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Paraolimpik...

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando antrenörü Serap Aydeniz, Bulgaristan'da 5-8 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Paraolimpik Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Bulgaristan'da yapılacak olan Paraolimpik Avrupa Şampiyonasına 14 kişilik bir kadroyla katılacak olan Türkiye Olimpiyat Takımı, 24 Kasım tarihinden beri Ankara Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde kampa devam ediyor. 4 Aralık'a kadar devam edecek olan milli takım kampı yoğun tempoda geçerken Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando antrenörü Serap Aydeniz'in milli takım antrenörü olarak görevlendirildiği öğrenildi.

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