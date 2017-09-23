Seraya Naylon Çekerken Elektriğe Kapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seranın üzerine naylon çekmeye çalışan 18 yaşındaki Ferhat Akı, yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılarak ağır yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seranın üzerine naylon çekmeye çalışan 18 yaşındaki Ferhat Akı, yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyreli Mahallesi'nde yapılmakta olan muz serası üzerine naylon çekme işinde çalışan Ferhat Akı, yakında bulunan yüksek gerilim hattındaki elektriğe kapılarak ağır yaralandı. Yaralı genç, çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.