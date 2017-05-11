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Serbest Bölgelerde Türk Lirası Da Kullanılabilecek

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Serbest Bölgelerde Türk Lirası Da Kullanılabilecek
Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk lirası ile de yapılabilecek.

Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk lirası ile de yapılabilecek.

Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk lirası ile de yapılabilecek. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk lirası ile de yapılabilecek. Serbest bölgelerdeki kira, ruhsat, izin, belgeler ve işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler ise Türk lirası üzerinden belirlenecek ve ödenecek.

Tarifelerin Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler 3 ay içinde tamamlanacağı kaydedilirken "85/9801" sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar" yürürlükten kaldırıldı.

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