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Serbest elektrik tüketicisine her şirketten 'promosyon'

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Serbest elektrik tüketicisine her şirketten 'promosyon'
EPDK'nın serbest elektrik tüketicisi olma sınırının 82 TL olarak belirlenmesiyle elektrik dağıtım şirketleri 8.4 milyon tüketici için promosyon yarışına girdi. Verilenler arasında uçuş mili, akaryakıt, sağlık sigortası, market çeki, telefon ve klima var

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce 120 TL olan serbest elektrik faturası limitinin 2016 sonunda 82 TL’ye çekilmesinin ardından perakende şirketleri arasında tüketici kapma yarışı başladı. 8.4 milyon abonenin kendi elektrik şirketini seçme hakkıyla birlikte elektrik satış şirketleri de sözleşmeler için çeşitli promosyonlar veriyor. 

CLK'TAN AKARYAKIT İMKANI
Firmalar müşterilerin bulunduğu bölgeye ve tüketimlerine göre yüzde 5 ile 15 arasında indirim de sağlıyor. Tüketicilere 24 aylık sözleşme yapma karşılığında Petrol Ofisi Positive Card ile 150 TL’den 900 TL’ye kadar akaryakıt vereceğini ilan eden CLK Boğaziçi Elektrik bu promosyonu tüketicilerin fatura miktarına göre belirleyecek. Zorlu Elektrik ise Artısı Mil Tarifesini seçen ilk 500 tüketiciye 10 bin Türk Hava Yolları uçuş mili hediye ediyor. Öte yandan Zorlu Elektrik ilk 2 ay fatura ödenmeyen sözleşmenin yanında grup şirketi Vestel tarifesine geçen tüketicilere ise fatura oranlarına göre Venüs akıllı telefon, Vestel TV, Vestel tablet veya Vestel klimaya ücretsiz sahip olabiliyor.

AKSA'DA ÇOK PROMOSYON VAR
Birçok tarife hazırlayan Aksa Elektrik, bir yıl zam yapılmayan, yüzde 8 indirim alınan ve ilk faturanın ödenmediği çeşitli promosyonlar sunuyor. İpragaz Elektrik ise ilk ay fatura ödememenin yanında sonraki aylarda enerji bedelinden yüzde 5 indirim ve 20 adede kadar enerji tasarruflu Philips LED ampul hediye ediyor. YEPAŞ elektrik ise ev için 12, iş yeri için 24 ay kalma sözüne karşılık konut ve iş yeri sigortası promosyonu yapıyor. Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, şirketlerin promosyonlarının tüketicileri cezbettiğini ama sözleşme yaparken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. 

Star Gazetesi

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