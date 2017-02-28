Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 146 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,20 liradan, 962 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 978 liradan, 133,30 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,30 liradan, 940 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 959 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 479 liradan, 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.
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